الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع بطرابلس وتدعو لوقف الاقتتال

أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.

وحث وزير دولة الإمارات خليفة شاهين المرر، في بيان اليوم الثلاثاء، على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.

وجدد موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال منذ يوم أمس الاثنين، في طرابلس على خلفية احتجاز جهاز الردع لآمر اللواء 444 محمود حمزة بمطار معيتيقة أثناء توجه لحضور حفل تخرج في مصراتة.

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