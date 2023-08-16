اللواء أبوزريبة يتابع تجهيزات المعهد العالي للضباط بالمنطقة الشرقية

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التقى وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة في مكتبه بمدينة بنغازي مع مدير المعهد العالي للضباط بالمنطقة الشرقيّة اللواء طارق الزائدي، لمتابعة تجهيزات وآخر تطورات صيانة المعهد استعدادًا للدورة التدريبية المقبلة، والتأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لاِستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مُناسبة.

كما تناول الاجتماع استعراض مستجدات أعمال الصيانة والتجهيزات والتأكيد على ضرورة توفير جميع المتطلبات الضرورية للتدريب والتأكد من سلامة المرافق والمعدات المستخدمة، بالإضافة إلى أهمية توفير بيئة آمنة وملائمة لطلاب المعهد خلال فترة التدريب.

وتبدأ الدورة التدريبية في تاريخ المحدد من العام الحالي، بعد انتهاء اللجنة الطبية والعلمية من تقييم الجاهزية الصحية والوقائية للمشاركين في الدورة.