نورلاند: مستمرون في مراقبة مجريات الأمور لنتأكد من وقف القتال بطرابلس

قال المبعوث الأميركي إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، إن ليبيا حققت تقدمًا خلال الأشهر الماضية على عدة أصعيدة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن العنف الذي اندلع في العاصمة طرابلس يمكن أن يعيق هذا التقدم..

وأشار نورلاند، في مداخلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة ووقف إطلاق النار، وذلك «بناء على مفاوضات جرت بين قيادات عسكرية ورؤوس الدولة»، متابعًا: «نحن مستمرون في مراقبة مجريات الأمور على الأرض لنتأكد من وقف القتال».

وطالب “نورلاند” جميع الأطراف المتقاتلة إلى الكف عن زعزعة الاستقرار، منوها بأن «ليبيا حققت تقدمًا كبيرًا في الأشهر الماضية نحو توحيد البلاد وإجراء الانتخابات وليس من مصلحة أحد إعاقة هذا التقدم»، مشددًا على أن الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في دعم القادة الليبيين للانخراط في حوار لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات.

لافتا إلى أن العودة للقتال يمثل مبعث قلق دائمًا، لكنه شدد على أن المهم حاليًا احتواء العنف فورًا. واعتبر أيضًا أن هناك «مظالم مشروعة لأطراف مختلفة، لكن يمكن حلها عن طريق الحوار».