قيادة كتائب ثوار مصراتة تطالب أهالي طرابلس للتظاهر لرفض الأعمال الإجرامية

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طالبت قيادة كتائب ثوار مصراتة أهالي طرابلس بالخروج إلى الساحات في مظاهرات عارمة لرفض الأعمال الإجرامية، معلنة في بيان حالة النفير لكافة كتائبها.

وحمل القيادة، في البيان بشأن الاشتباكات بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال في طرابلس، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مسؤولية فض النزاع وإخراج العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات.

وقال البيان إنه “في حال فشل الرئاسي والحكومة في فض النزاع سنكلف قوة عسكرية من الثوار لفعل ذلك”. وأكد على أن “حكومة الوحدة تتحمل مسؤولية توغل التشكيلات المشرعنة التي أصبحت تصنع القرار”.

وطالب البيان الأهالي في طرابلس الخروج إلى الساحات في مظاهرات عارمة لرفض الأعمال الإجرامية.