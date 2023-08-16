مترشح رئاسي يعلق على الاشتباكات في طرابلس ويتحدث عن اختفاء الدبيبة

علق المترشح الرئاسي سليمان البيوضي عن اشتباكات طرابلس بين جهاز الردع بإمرة عبدالرؤوف كارة واللواء 444 قتال بإمرة محمود حمزة.

ويوم الاثنين، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء الاثنين حتى مساء الثلاثاء .

وقال البيوضي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا :”24 ساعة من الأزمة والفشل في إدارتها واختفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بشكل مُخجل ظهرت فيه حقيقة وزنها العسكري والأمني والإجتماعي”.

وأضاف البويضي قائلًا : “في ظل تجاهل حاضنتها الإستراتيجية لنداءاتها للتدخل، ها هي حكومة الدبيبة تلبس الحذاء الرياضي وتقوم بحملة تواصل صحفية لتثبت أنها ( من) نجحت في تحقيق الهدنة والتسوية، إنها أسوأ عملية انتهاز الجهود الآخرين ومحاولة رخيصة لتسويق وبيع الوهم، و استخفاف بعقول الليبيين الذين يتابعون التفاصيل ويدركون كيف بدأت الحرب وكيف فشلت الحكومة في فرض الحل”.

وتابع المترشح الرئاسي قائلًا :”أن السبب في نجاح مساعي التهدئة تعود لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأعيان الزاوية والزنتان وسوق الجمعة” .