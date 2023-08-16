مجلس النواب يطالب بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري

أدان مجلس النواب في ليبيا، الثلاثاء، الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها طرابلس، والتي عرضت وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وحمل مجلس النواب الليبي، في بيانه، “المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة (عبد الحميد الدبيبة) والمتسببين والمشاركين فى الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها”.

وطالب المجلس، بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري خالد التواتي المختطف في ظروف غامضة ويُحمّل الخاطفين المسئولية الجنائية على سلامته.

وفي وقت سابق، قالت الشركة إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود 3 سيارات مدنية اعترضت التواتي عنوةً في عرض الطريق، الاحد الماضي، لدى مغادرته المقر الرئيسي للشركة، ، وجرى تهديده بقوة السلاح واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأبلغ أقارب للتواتي، بأنه لم تعرف هوية الخاطفين، أو أسباب الخطف، ولا الجهة التي جرى اقتياد التواتي إليها.