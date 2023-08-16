مركز طبي.. وفاة واصابة 133 شخصًا جراء الاشتباكات في طرابلس

أفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، اليوم الأربعاء، بوفاة 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين .

وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إن الإحصائية المبدئية للأضرار البشرية نتيجة الاشتباكات المسلحة في طرابلس تضمنت 27 حالة وفاة، وأكثر من 106 إصابة.

وأوضح المركز أنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم الاثنين وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد كلف كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان في طرابلس بالتدخل لفض الاشتباكات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب واللواء 444 قتال.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ الاثنين اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.