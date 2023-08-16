ليبيا الان

وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضية الليبية

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا المُنعقِد اليوم في القاهرة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وتطرق الاجتماع إلى التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية تجاهها، وفى مقدمتها الأوضاع في كل من السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا.

وأكد الوزيران على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي، وبحيث تكون الحلول المطروحة لتلك القضايا عربية خالصة، ويتسنى لشعوب المنطقة أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يُلبي طموحاتها في إرساء الاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 

Trending

رئيس ديوان المحاسبة الليبي يناقش خطة تطوير الإعلام ومؤسساته
Trending

يؤدي إلى الوفاة.. وزارة الصحة الليبية تحذر من دواء برد ملوث






المقال السابقوزير الخارجية الإيطالي: نتابع عن كثب الوضع في طرابلس
المقال التالىالإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع بطرابلس وتدعو لوقف الاقتتال


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك