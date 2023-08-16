“تكالة” يبحث مع “الدبيبة” عددًا من الملفات السياسية والأمنية في البلاد

الوطن|متابعات
التقى رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” بمقر المجلس اليوم برئيس الحكومة منتهية الولاية “عبدالحميد الدبيبة” وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس “عمر العبيدي” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز”.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وعلى رأسها الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس، كما تمت بحث الجهود المبذولة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، تلبية لتطلعات الشعب الليبي في أقرب وقت ممكن.
وبدوره قدم الدبيبة خلال زيارته التهنئة لرئيس وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة انتخابهم وتوليهم لمهامهم.
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