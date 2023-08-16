ليبيا الان

“تكالة” يبحث مع “الدبيبة” عددًا من الملفات السياسية والأمنية في البلاد

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
التقى رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” بمقر المجلس اليوم برئيس الحكومة منتهية الولاية  “عبدالحميد الدبيبة” وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس “عمر العبيدي” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز”.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وعلى رأسها الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس، كما تمت بحث الجهود المبذولة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، تلبية لتطلعات الشعب الليبي في أقرب وقت ممكن.
وبدوره قدم الدبيبة خلال زيارته التهنئة لرئيس وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة انتخابهم وتوليهم لمهامهم.
الوسوم

#الاستحقاق الانتخابي #الحكومة منتهية الولاية طرابلس ليبيا مجلس الدولة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك