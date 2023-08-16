“تكالة” يبحث مع “الدبيبة” عددًا من الملفات السياسية والأمنية في البلاد

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وعلى رأسها الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس، كما تمت بحث الجهود المبذولة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، تلبية لتطلعات الشعب الليبي في أقرب وقت ممكن.