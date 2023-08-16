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وزير الخارجية الإيطالي: نتابع عن كثب الوضع في طرابلس

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




وزير الخارجية الإيطالي

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تتابع عن كثب الوضع في طرابلس، في إشارة للاشتباكات الدائرة بين جهاز الردع واللواء 444.

وقال تايامي، إنه تحدث مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، بشأن تلك الأحداث في طرابلس.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أن الأولوية لبلاده أن تبقى ليبيا مستقرة دون عنف أو تدخل وبدء الطريق نحو انتخابات ديمقراطية.

واندلعت منذ يوم أمس الاثنين اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 على خلفية احتجاز محمود حمزة آمر اللواء 444 من قبل قوات تابعة لجهاز الردع.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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