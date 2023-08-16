خارجية الإمارات: ندعو كافة الأطراف إلى وقف الاقتتال بطرابلس

الوطن|رصد

أعربت دولة الإمارات في بيان لها عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس وتدعو الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.

البيان أكد أن وزير الدولة “خليفة المرر” حث على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة، مجدداً موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن الإمارات تجدد دعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات