بلدية بنغازى تعمل على حصر أملاك الدولة وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية

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استعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري مع مدير فرع الهيئة العامة للإستثمار وشُؤونالخصخصة ناصر نجم ومدير مكتب أملاك الدولة بنغازي هاني السراوي السراوي بحضور مدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواويالإجراءات المُتعلقة بحصر أملاك الدولة من عقارات سواء كانت أراضي أو مباني والعمل على المُحافظة عليها ،

وناقش خلال الاجتماع سُبل تشجيع الإستثمار ومُعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص حتى يتسنى تنشيط الحركة الإقتصاديةوتوفير فرص عمل جديدة .

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على ضرورة الشروع في أعمال حصر الأملاك العامة بأسرع وقت ممكن مع العمل تشجيع القطاعالخاص بحيث يكون تعامل المُستثمر مع جهه واحدة مُتمثلة في فرع الهيئة العامة للإستثمار وشؤون الخصخصة طبقاً للقوانين ذات العلاقة.