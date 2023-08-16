“الزادمة”يؤكد على أهمية الصناعة التقليدية والحرف اليدوية بالجنوب

الوطن| رصد

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، على أهمية الإهتمام بالصناعات التقليدية والحرف اليدوية التي تشتهر بها مناطق الجنوب، ودعمها والعمل على إبرازها لتشجيع السياحة الداخلية خاصة وأن مناطق الجنوب تزخر بالعديد من مميزات الموروث الثقافي وتشجيعاً للسياحة الداخلية والخارجية بإعتبارها رافداً من روافد دعم الإقتصاد الوطني.

واطلعت مدير قسم الصناعات التقليدية بديوان السياحة بالمنطقة الجنوبية نجمة المهدي، الزادمة على أهم الخطط والبرامج المستقبلية للنهوض بالصناعة والمقتنيات الشعبية التقليدية والحرف اليدوية والتي تشمل إقامة المعارض التي تقوم عليها هذه الصناعات وابرازانشطتها.

وعبرت عن شكرها للزادمة على دعمه ووقوفه إلى جانب كافة الأنشطة التي يقوم بها قطاع السياحة بالجنوب الليبي من أجل الرقي به والدفع بعجلة التطور والتقدم التي تشهدها مختلف القطاعات بكافة مناطق الجنوب.