الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها من مطار معيتيقة

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، الأربعاء، استئناف تشغيل رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة الدولي اعتبارا من اليوم بعدما غيرت مسار الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي أمس الثلاثاء.

ونشرت الخطوط الليبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موعد الرحلات المستأنفة، إذ تُقلع الرحلة (LN192) معيتيقة – إسطنبول في تمام الواحدة ظهرا، ورحلة العودة للجهة نفسها برقم (LN193) في تمام السادسة مساء بتوقيت تركيا.

كما تُقلع الرحلة رقم (LN210) معيتيقة – الإسكندرية في تمام الرابعة بالتوقيت المحلي، على أن تقلع رحلة العودة للمسار نفسه برقم (LN211) في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لما نشرته الخطوط الجوية الليبية.

وأمس الثلاثاء، قررت الخطوط الجوية الليبية تعديل مسار رحلتين كانتا مقررتين بين مطاري القاهرة ومعيتيقة الدوليين، لتتراجع عن إلغائهما كما أعلنت في وقت سابق من اليوم ذاته.

وغيرت الشركة وجهة الرحلتين إلى مطار مصراتة الدولي بسبب إغلاق مطار معيتيقة لأسباب خارجة عن إرادتها.