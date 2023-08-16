أجواء معتدلة في أغلب مناطق ليبيا

الوطن|متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد بداية هذا اليوم وخلال اليومين القادمين أنه لا تغير في حالة الطقس حيث تبقىالأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (29–32)مْ، و تتراوح على مناطقالدواخل والوسط والجنوب الشرقي مابين ( 34 – 39 )مْ، بينما على مناطق الجنوب الغربي تتراوح مابين ( 39 – 42 )مْ.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من حين لإخر على غات وماجاورها قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعضمناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد، بالإضافة إلى أن البحر غير ملائم للسباحة فترة المساء هذا اليوم على طولالساحل،داعيين إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة على أقصى الساحل الشرقى.