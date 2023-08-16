أمطار متفرقة وتحذير هام.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء 16 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 16 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث لاتغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (29–32)مْ، و تتراوح على مناطق الدواخل والوسط والجنوب الشرقي مابين ( 34 – 39 )مْ، بينما على مناطق الجنوب الغربي تتراوح مابين ( 39 – 42 )مْ.

وتتكاثر السحب من حين لإخر على غات وماجاورها قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

تحذير هام

و البحر غير ملائم للسباحة فترة المساء هذا اليوم على طول الساحل، مع اخد الحيطة والحذر خاصة على اقصى الساحل الشرقى.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (30–33)مْ، ومابين (34- 37)مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-32)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على غات وما جاورها يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ.