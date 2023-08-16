«الشنطي» يطالب النائب العام بالقبض على «قادربوه»

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق سليمان الشنطي، النائب العام، الصديق الصور، بضرورة التدخل العاجل للقبض على رئيس الهيئة الحالي عبد الله قادربوه، والتحقيق مع كافة الأطراف المرتبطة باقتحام مقر الهيئة في طرابلس.

وقال الشنطي، في خطاب موجه للنائب العام: “استمرار تمثيل هيئة الرقابة الإدارية من شخص يدّعي زوراً أنه رئيسها، يشكل خطورة قصوى على استقرار الدولة وسير مرافقها العامة بانتظام”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كان قد خاطب إدارة القضايا الاثنين الماضي، ببطلان قرار تكليف عبدالله قادربوه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أنه لم يصدر عن مجلس النواب ولا رئاسته.