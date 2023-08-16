الكيلاني تدعو لمساعدة المتضررين جراء الاشتباكات

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، الى مساعدة الأسر المتضررة في المناطق التي شهدت اشتباكات بالعاصمة طرابلس، وتقديم ما يلزم لهم.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع “فيسبوك”،أن الوزيرة دعت إلى ضرورة المحافظة على ارواح المواطنين وممتلكاتهم واصدرت تعليماتها العاجلة لرؤساء فروع الشؤون الاجتماعية بتلك المناطق بالتعاون والمساعدة في تخفيف الآثار المترتبة عن تلك الأحداث وتقديم تقارير عاجلة لمعالي الوزيرة بالخصوص.

وشهدت عدة مناطق في العاصمة طرابلس،اشتباكات عنيفة بين قوات “جهاز الردع”، و”اللواء 444 قتال”،بعد اعتقال آمر الاخير محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة.

وتسببت الاشتباكات في سقوط 27 قتيلاً و106 مصابين،وإجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستتشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى،وفق ما أعلنه مركز طب الطوارئ والدعم