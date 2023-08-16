الهنقاري: ذهبت مكاسب حكومة الدبيبة في سنتين بعد القتال في طرابلس

أكد محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن مكاسب حكومة الدبيبة ذهبت بعد جهود عودة الثقة بالوضع الأمني للمجتمع الدولي، وفقا لقوله.

وقال الهنقاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “توقف القتال ورجع محمود بعد يومين وذهبت مكاسب الحكومة في سنتين بعد جهود مكلفة لعودة الثقة في الوضع الأمني للمجتمع الدولي. والإصلاح يحتاج إلى وقت طويل”، بحسب تعبيره.

وكانت العاصمة طرابلس، قد شهدت اشتباكات دامية على مدار اليومين الماضيين بين عناصر ما يسمى بـ«جهاز الردع» الذي يقوده عبد الرؤوف كاره من جهة، وعناصر ما يسمى بـ«اللواء 444 قتال» الذي يقوده محمود حمزة من جهة أخرى، بسبب قيام عناصر الردع باعتقال حمزة وهو ما تسبب في اندلاع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.