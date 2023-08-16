في جولة تفقدية لمنطقة عين زارة..الدبيبة يأمر بصرف تعويضات للمتضررين

قام رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بجولة تفقدية لبلدية عين زارة، للوقوف على حجم الأضرار التي تعرض لها بعض المواطنين والمرافق.

وقال بيان للحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء،أن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي، بتنظيف آثار الاشتباكات وضرورة حصر المتضررين؛ لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس،خلال اليومين السابقين،اشتباكات عنيفة على خلفية احتجاز “جهاز الردع”، لآمر “اللواء 444 قتال”،محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة.ونجحت جهود التهدئة بعد تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وبدء ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة.