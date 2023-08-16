الدبيبة يوجه بتقدير الأضرار نتيجة اشتباكات طرابلس وتعويض المتضررين

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزارة الحكم المحلي تشكيل لجنة لتعويض المتضريين من الاشتباكات.

ونص قرار الدبيبة على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراء بتشكيل لجنة تتولى حصر الأضرار خلال أسبوع من تاريخه.

وشدد رئيس الحكومة على وزارة الحكم المحلي تقدير قيمة التعويضات اللازمة للعمل على صرفها للمواطنين المتضررين.

وشهدت العاصمة طرابلس خلال يومي الأثنين والثلاثاء اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء 444 قتال أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.