استئناف رحلات الخطوط الليبية من وإلى مطار معيتيقة

الوطن|متابعات

أعلنت الخطوط الجوية الليبية استئناف تشغيل رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة الدولي اعتبارا من اليوم الأربعاء بعدما غيرت مسار الرحلاتإلى مطار مصراتة الدولي أمس الثلاثاء.

وأدرجت الخطوط الليبية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موعد الرحلات المستأنفة،بالإضافة إلى أنها غيرت الشركة وجهةالرحلتين إلى مطار مصراتة الدولي بسبب إغلاق مطار معيتيقة لأسباب خارجة عن إرادتها.

كما تُقلع الرحلة LN192 معيتيقة – إسطنبول في تمام الواحدة ظهرا، ورحلة العودة للجهة نفسها برقم LN193 في تمام السادسة مساءبتوقيت تركيا، والرحلة رقم LN210 معيتيقة – الإسكندرية في تمام الرابعة بالتوقيت المحلي، على أن تقلع رحلة العودة للمسار نفسه برقمLN211 في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.