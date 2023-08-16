الكهرباء:تواصل إصلاح الأعطال في عدد من المواقع

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تواصل عمليات إصلاح الأعطال ودعم الشبكة العامة في عدد من المواقع بمدن درنة وأجدابيا وسرت.

وقالت الشركة في بيان لها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء،أن فرق الصيانة بمدينة سرت تواصل جهودها لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية، بإصلاح برج كهرباء بدائرة رأس لانوف جهد “30 ك.ف”.

كما قامت دائرة الجهد الفائق درنة بإجراء أعمال صيانة على دائرة التميمى درنة رقم ( 1 ) جهد 220 ك.ف اشتملت على إصلاح جنبر داخل المحطة البخارية درنة .

وفي مدينة اجدابيا،قـامت فرقة صيانة الجهد الفائق اجدابيا بإجراء أعمال صيانة شملت استبدال سلاسل على دائرة البريقة سرت جهد 220 ك.ف .