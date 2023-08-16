حكومة الوحدة تبدأ حصر المتضررين من اشتباكات العاصمة الليبية

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني بحصر الأسر المتضررة في المناطق التي شهدت اشتباكات بالعاصمة طرابلس، وتقديم ما يلزم لهم.

وبحسب منشور للوزارة على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، جاء ذلك في كتاب إلى رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية في سوق الجمعة وعين زارة وطرابلس المركز.

ودعت الكيلاني رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية بتلك المناطق إلى التعاون والمساعدة في تخفيف الآثار المترتبة عن تلك الأحداث، وتقديم تقارير عاجلة لها بالخصوص.

وأمس الثلاثاء، تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة بلدية عين زارة للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها المرافق، هناك وممتلكات المواطنين.

ووجه دبيبة تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي بإزالة آثار الحرب، مع ضرورة حصر المتضررين لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

كما وجه وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي بتشكيل لجنة تتولى حصر الأضرار خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها وتقدير التعويضات اللازم صرفها للمتضررين.

وأشار الكتاب إلى الأحداث التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، والأضرار التي أصابات الممتلكات الخاصة بسببها.