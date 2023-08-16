أبوتوتة: سبب ارتفاع أعداد حاملي السلاح أن الدولة لم تخلق لهم فرص عمل

أكد عبدالرحمن أبوتوتة الخبير القانوني ورئيس المحكمة العليا الأسبق، أن عدم خلق فرص عمل، ساهم بشكل كبير في ارتفاع أعداد حاملي السلاح في ليبيا.

وقال أبوتوتة، في منشور عبر «فيسبوك» إن “من أهم أسباب ارتفاع عدد حاملي السلاح أن الدولة لم تخلق لهم فرص عمل انتاجية وخدمية، من خلال المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغرى”.

وتابع؛ “فلا قروض ولا تسهيلات مالية منحتهم، ولا مساعدات للعاطلين عن العمل أعطتهم، فلم يجدوا بدًا من الانخراط في المليشيات” مردفًا ” إذًا هم ضحايا سياسات الدولة غير الرشيدة”.

وأردف أبو توتة؛” وقد يقول قائل؛ فرص العمل متاحة بدليل وجود مئات الآلاف من الأجانب، ولكن السؤال هل قمنا بتدريب الشباب على المهن والحرف والصناعات؟”.

وختم موضحًا أنه “كلما تثار المشكلة يتحدث المسؤولون عن دمجهم في الجيش والشرطة، ولم أسمع أحدا منهم يتكلم عن الدورات التدريبية المهنية أو عن المنح والقروض والتسهيلات بل فقط عن منح الزواج ليزداد عدد العاطلين والفقراء”.