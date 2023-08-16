عودة الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي

باشرت شركات الطيران اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، الرحلات الدولية والداخلية من وإلى مطار معيتيقة الدولي، بعد توقف وتحويل عدد من الرحلات الجوية إلى مصراتة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، في بيان لها عودة رحلة القاهرة، والتي ستكون لمطار معيتيقة الدولي، بدلاً من مطار مصراتة الدولي، وعودة رحلة تونس الثانية 8U455 والتي ستكون لمطار معيتيقة الدولي بدلا من مطار مصراتة الدولي.

فيما أعلنت الخطوط الجوية الليبية، استئناف تشغيل رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة الدولي اليوم الأربعاء.ونشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ،تفاصيل الرحلات المستأنفة.

بدورها أعلنت خـطوط الأجـنحة الليـبيـة للطـيران، عن إستئنافها لجميع رحالاتها المقـرره لهذا اليوم في مواعيدها المجدول لها سابقاً من وإلى مطار معيتيقة الدولي دون تعليق أو تأجيل لأي منها إلى الأن

وأعلنت شركة البراق،عودة رحلاتها من مطار معيتيقة،ونشرت جدولا برحلات من وإلى بنغازي.

وكانت عدة شركات طيران دولية،أعلنت تعليق رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، نتيجة المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية، بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.