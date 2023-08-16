إدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية تحذر من دواء “ملوث”

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أصدرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، تحذيرًا من دواء “ملوث” باسم (NATURCOLD SYRUP )، يستخدم لتخفيف الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، والانفلونزا، والتهاب الأنف التحسسي.

وقالت الإدارة إن استخدام الدواء يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة تشمل آلام في البطن، والقيء، والإسهال، وعدم القدرة على التبوّل، والصداع، وتغيّر الحالة العقلية، وإصابة الكلى الحادة، ومن تمّ الوفاة.

وطالبت الإدارة، من مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، وجهاز الإمداد الطبي، وإدارة الرقابة الدوائية، والقطاع الخاص، اتخاذ التدابير اللازمة وعدم استخدام المنتج، مؤكدة أن الشركة المنتجة غير مسجلة لدى وزارة الصحة الليبية.