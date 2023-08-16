محامي هانيبال: الصديق الصور طلب من السلطات القضائية اللبنانية إخلاء سبيل موكلي

ليبيا – كشف المحامي شربل ميلاد الخوري، الوكيل القانوني لنجل الزعيم الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، الإثنين، عن تطورات جديدة بشأن موكله، المعتقل في لبنان، منذ 8 سنوات.

الخوري وفي حديث لوكالة “سبوتنيك”، أكد أن النائب العام الصديق الصور طلب إخلاء سبيل القذافي، وتنفيذ آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في القانون اللبناني، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء.

وأشار الخوري إلى أن المستشار الصديق الصور، أرسل كتابا، بتاريخ 30 يوليو الماضي، موضوعه طلب تعاون دولي يطلب به من السلطات القضائية اللبنانية إعلامه بالأسباب الموجبة لإبقاء القذافي موقوفًا إلى الآن، مع العلم أنه معتقل في لبنان منذ عام 2015.

وكشف الخوري أن النائب العام وبعد أن أبدى استعداده للتعاون بملف التحقيق الخاص بإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، طلب في الكتاب إخلاء سبيل هانيبال القذافي، وإعمال آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في القانون اللبناني، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء.

ولفت الخوري إلى أن هذا الكتاب تسلمه بحسب الأصول القانونية النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، الذي أفاد في تصريح سابق لتلفزيون “الجديد” اللبناني، بأنه على استعداد للتعاون، والذي من المفترض قضائيًا تحويله إلى المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، لإجراء المقتضى.

وأوضح الوكيل القانوني بأن عملية التعاون القضائي الإيجابي هو أمر طبيعي بين الدول، خاصة في ظل وجود مذكرة تفاهم مبرمة بين لبنان وليبيا، في العام 2013، متعلقة في هذا الخصوص.

وأعرب الخوري عن أمله في أن ينجح هذا التعاون ويثمر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الموضوع غير متعلق بإخلاء سبيل موكله ولا ترابط بينهما، وهو يتابع ضمن الأطر القضائية اللازمة ملف هانيبال القذافي الموقوف، منذ أكثر من 10 سنوات بالسجن، بحسب قوله.