ليبيا.. أعيان سوق الجمعة يسلمون آمر (اللواء 444 قتال) إلى جهة محايدة

أعلن أعيان سوق الجمعة، تسليم آمر (اللواء 444 قتال)، العقيد محمود حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وقال المجلس، في بيان تلاه أحد أعضائه، مساء الثلاثاء، إن الاجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية جرى خلاله الاتفاق على تسليم آمر (اللواء 444 قتال)، إلى جهة محايدة، وإيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها العسكرية، وحصر الأضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة وتعويض أصحابها من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إنّ آمر اللواء 444، محمود حمزة، سيُسلّم إلى جهة أمنية محايدة، مضيفاً أنّ هناك أوامر بوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وأوضح محمد حمودة أنّ رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، التقى أعيانا من منطقة سوق الجمعة، شرق طرابلس، قبل التوصّل إلى حزمة من الاتفاقات.

وأشار المجلس إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوقف إطلاق النار بشكل تام، وعودة الوحدات إلى ثكناتها، محملاً في هذا الإطار المسؤولية الكاملة لأي طرف يخرق الاتفاق.

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وأضاف أن العمل جارٍ أيضاً على متابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بحصر الأضرار، متابعاً أن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة وهو يقوم بواجبه الاجتماعي.. يطمئن أهلنا في جميع ربوع ليبيا بأنه جرى الوصول إلى حل يجنب جميع الأطراف الأرواح.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية، حسبما جاء في بيان لها.