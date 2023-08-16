وزارة الصحة بالحكومة الليبية تصدر تعميماً بشأن تناول منتج دوائي

الوطن|متابعات

أصدرت الإدارة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية تعميماً باتخاذ التدابير اللازمة وعدم استخدام المنتج الدوائي وإفادتها بالخصوص حرصًاعلى سلامة المرضى واتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام المنتج الدوائي “مضاد حيوي” (Tavanic 500 mg tablet) وذلك بالإشارةإلى التنبيه الصادر من هيئة الدواء المصرية بتاريخ أغسطس /2023 بشأن غش تجاري .

و تهيب إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة بمديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات القروية، وإدارة جهاز الإمداد الطبي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمصحات والصيدليات بالقطاع الخاص بالانتباه واتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام المنتج الدوائي الذي يصف على شكل أقراص مضاد حيويتؤخذ عن طريق الفم من شركة Sanofi برقم التشغيلة CEG014 .