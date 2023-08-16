الجامعة العربية تدعو لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

أعربت جامعة الدول العربية، عن بالغ قلقها ازاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

ونقل بيان عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة،دعوته إلى الوقف الفورى لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذى كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية.

وحث المصدر جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن. وأوضح أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.