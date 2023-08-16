مكتب النائب العام: النيابة تواصل رفد آلية إجراء المناقصات والمزايدات العامة في قطاع الصحة

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أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة تواصل رفد آلية إجراء المناقصات العامة؛ والمحدودة؛ والممارسات؛ والمزايدات العامة، في قطاع الصحة.

وأوضح المكتب أن وكلاء النائب العام التقوا الأحد وزير الصحة؛ فتناول اللقاء استعراض تعليقات هيئة النيابة حول الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بعمل لجنة فحص وتقويم العطاءات في قطاع الصحة.

وأضاف مكتب النائب العام أنه تم طرح ما تلاحظ لدى سلطة التحقيق حول آلية تسيير إجراءات التفتيش على الأصناف المتعاقد عليها.

واستعرض مكتب النائب العام أنه تم التطرق إلى كيفية تعيين الجهة التي تسند إليها مهمة فحصها وقبولها.

وذكر المكتب أنه انتهى الحضور إلى ضرورة التعجيل بمعالجات تنسجم مع لائحتي العقود الإدارية؛ و عمل لجان العطاءات ؛ بما يحقق المصلحة العامة؛ ويفي بواجب صيانة المال العام.