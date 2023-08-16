الوضع السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 وخلال اليومين القادمين.

#وال الأربعاء 16 أغسطس 2023 (وال) -لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية ما بين (29–32)مْ، و تتراوح على مناطق الدواخل والوسط والجنوب الشرقي ما بين ( 34 – 39 )مْ، بينما على مناطق الجنوب الغربي تتراوح ما بين ( 39 – 42 )مْ.

وتتكاثر السحب من حين لأخر على غات وما جاورها قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

البحر غير ملائم للسباحة فترة المساء هذا اليوم على طول الساحل، مع أخد الحيطة والحذر خاصة على اقصى الساحل الشرقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال