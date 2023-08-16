اوحيدة: الميليشيات في العاصمة طرابلس تعبث بأمن ومقدرات المدنيين

ليبيا – أكد الصحفي علي اوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا،أن الميليشيات في العاصمة طرابلس تعبث بأمن ومقدرات المدنيين وتحظى بحماية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

اوحيدة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قال :” انقلاب النيجر لم يسفر عن أي قتيل إطلاقا ولا خسائر مادية ورغم ذلك تم فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتجويع الشعب وتهديدات باكتساح عسكري،أما في طرابلس المحتلة تعبث الميليشيات بأمن ومقدرات المدنيين وتتقاتل ليلا ونهارا وتحظى بحماية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي،فلا كرامة بدون سيادة”.

وأضاف:” الميليشيات في ليبيا هي في قلب النظام الحاكم،والجميع على إدراك تام بذلك،أما الوزراء والسفراء والمدراء والنواب فهم واجهة تعبر من خلالها السفارات الأجنبية نحو نهب البلاد وإحكام القبضة على مقدراتها، معركة وجودية سيادية واقتصادية مريرة والبلاد خانها أهلها”.