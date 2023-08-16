دبيبة يعلق على اشتباكات طرابلس: “جرح نازف” وسنقف بالمرصاد المفسدين

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، عن أسفه لما شهدته العاصمة الليبية طرابلس من أحداث اليومين الماضيين.

وقال دبيبة، بحسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن ما حدث جرح نازف للعاصمة وسكانها وجميع الليبيين، ويجب ألا يتكرر.

وجاء حديث رئيس الحكومة خلال جولته ليلة البارحة في العاصمة لتفقد الأضرار التي لحقت مرافق وممتلكات خاصة.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الشكر إلى الأعيان والأهالي من منطقة سوق الجمعة وما جاورها لمساعيهم في وقف هذه الاشتباكات وتعويضهم، مضيفاً: “سعينا وما زلنا للاستقرار والبناء، وسنقف بالمرصاد للمفسدين.

وتوجه بالشكر جهاز الإسعاف والطوارئ وكل الفرق الطبية والمستشفيات والمصحات التي استقبلت الجرحى وقدمت الخدمة اللازمة لهم، مشدداً على أهمية توثيق حقوق كل الناس المتضررة من هذه الاشتباكات.

وأمس تفقد بلدية عين زارة للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها المرافق وممتلكات المواطنين، جراء الأحداث التي شهدتها على مدار اليومين الماضيين.

وكلف دبيبة، وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي بتشكيل لجنة تتولى حصر الأضرار خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها وتقدير التعويضات اللازم صرفها للمتضررين.

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وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين جرَّاء الاشتباكات، مشيراً إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.