مذيع بقناة التناصح: الردع سبق له اختطاف «عالم جليل» يتبع دار الإفتاء وقتله

زعم عبدو الفن المذيع بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن ما يسمى بـ«جهاز الردع» سبق له اختطاف عالم جليل يتبع دار الإفتاء وقتله، بحسب وصفه.

وقال القن، في منشور عبر «فيسبوك»: “نحمد الله تعالى على خروج آمر 444 كشخص مظلوم وله جاه، تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحة سبق لها اختطاف عالم جليل يتبع دار الإفتاء وقتلته شر قِتلَة”، وفقا لقوله.

وأضاف “لكن مَن سيشفع للضعفاء والمظلومين المختطفين والمعتقلين داخل هذه المجموعة والتي أثبتت الأيام أن رئيس الحكومة نفسه لا يحكمها؟ أين الحكماء والوسطاء؟ لماذا لا تتحرك فيهم الغيرة التي تحركت يوم اختطاف محمود حمزة؟ ، لكم الله أيها الضعفاء والمظلومين”، على حد تعبيره.