دوريات أمنية تنتشر في عدة مناطق من العاصمة طرابلس

انتشرت دوريات أمنية صباح اليوم الأربعاء، في عدة مناطق من العاصمة طرابلس، في إطار عمل الغرفة الأمنية التي وقت تشكيلها لفرض الأمن.

ونشر وزارة الداخلية،صورا لدوريات الادارة العامة للدعم المركزي، في مناطق طريق الشوك والفرناج ومدخل جامعة طرابلس والمناطق المجاورة لها التي شهدت توترات أمنية خلال اليومين الماضيين.

وكان وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي ،أصدر قرار بشأن تشكيل غرفة أمنية لفض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة؛ لاستتباب الأمن ووضع الخطط الكفيلة بالتأمين والحماية وزرع الطمأنينة في نفوس الناس داخل نطاق مدينة طرابلس، بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة.