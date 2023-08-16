الحويج يتابع الاستعدادات لعقد منتدى الأعمال الليبي-الإيطالي

عقد وزير الاقتصاد والتجار،بحكومة الوحدة الوطنية،محمد الحويج،إجتماعا لمتابعة سير الاعداد لمنتدى الاعمال الليبي الإيطالي الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس

وحضر الإجتما وكيل الوزارة للشؤون التجارية،سهيل ابوشيحة ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس الطيب الصالحي، وعضو إدارة تنمية القطاع الخاص بالوزارة حسن الكامل

وناقش الحضور الإجراءات التنفيذية لنتائج، زيارة رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة الأخيرة إلى إيطاليا والتي شهدت الاتفاق على عودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، واستعرض الحويج توصيات اجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني تولى، ونتائج اللقاءات الثنائية مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

ووجّه الحضور للتنسيق مع المكتب الاقتصادي بسفارة الجمهورية الإيطالية وتحديد الجهات المشاركة وموعد انعقاد المنتدى ،ودعوة المؤسسات المعنية بقطاعات التجارة والاستثمار وكذلك الجامعات الإيطالية للمشاركة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وطرح الفرص الاستثمارية والتعاون في مجالات التعليم والتدريب بما يخدم مصالح البلدين,