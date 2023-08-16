الجامعة العربية تدعو لاستعادة الأمن بعد اشتباكات طرابلس

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أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

ودعت الجامعة العربية إلى “الوقف الفوري لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذي كان يسود العاصمة خلال الأشهر الماضية”.

وحثت جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن. وأكدت أن وقوع هذه الاشتباكات “يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال”.