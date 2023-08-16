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جامعة الدول العربية: يجب إتمام العملية الانتقالية في ليبيا قريباً

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وجاء ذلك في رد فعل على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء.

ودعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إلى ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذى كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية.

وحثت الجامعة كافة السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين جرَّاء الاشتباكات، مشيراً إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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