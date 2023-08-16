اللواء 444 يوضح بشأن الحالة الصحية لـ”محمود حمزة” والوضع القانوني.. ويؤكد: قواتنا في حالة “ترقب”

أوضح مصدر باللواء 444 قتال أن العقيد محمود حمزة زار ليلة البارحة مقر اللواء ومنزل عائلته، قبل نقله إلى مقر جهاز دعم الاستقرار.

وقال المصدر في تصريحات صحفية نشرتها منصة “ليبيابرس” أن العقيد حمزة كان بصحة جيدة، ولا توجد أي إصابات أو كدمات على جسمه كما يُشاع.

وبحسب المصدر فإن “حمزة أكد لقيادات اللواء ومُنتسبيه، وجود آمر بالقبض عليه من قبل المدعي العام العسكري، مسعود رحومة، نتيجة وجود محاضر ضده”.

وأضاف المصدر “حمزة أكد أيضًا أن الإجراءات المُتبعة معه من قبِل المُدعي العام العسكري، تسير بشكل قانوني”.

وقال المصدر “عناصر اللواء لا تزال في تمركزاتها التي سيطرت عليها خلال الاشتباكات الأخيرة، ترقبًا لأي طاريء، فيما يخص مصير آمرها”.