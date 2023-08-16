حراك «أبوعبيدة الزاوي»: تداعيات اشتباكات طرابلس تهدد بكارثة وشيكة

رأى حراك حسم، الذي يقوده، شعبان هدية، المعروف بـ«أبو عبيدة الزاوي»، أن تداعيات اشتباكات طرابلس تهدد بكارثة وشيكة.

وقال بيان مرئي صادر عن الحراك: “تداعيات الاشتباكات الأخيرة في طرابلس تُهدد بكارثة وشيكة تلوح في الأفق تهدد السلم والاستقرار، فهذه الحرب تسببت في تشريد ونزوح وتهجير عدد من أهالي طرابلس، ووقوع أضرار جسيمة في مناطق الاشتباكات”.

وأضاف البيان “الأجسام السياسية الجاثمة على المشهد السياسي تسببت فيما آلت إليه أمور البلاد من ترويع للمدنيين وبث الفرقة دون مراعاة لحقوقهم في العيش بحرية وأمان”.

وتابع “على السلطات التنفيذية الاضطلاع بمهامها ومسؤوليتها لبث الاستقرار في طرابلس، وحث طرفي القتال للجلوس على مائدة التفاوض، يجب إيجاد الحلول السلمية التي تسهم في تحقيق الاستقرار وحفظ الدم الليبي، ووضع الترتيبات الأمنية لعودة النازحين”.