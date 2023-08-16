الإمارات تدعو لحل سلميّ في ليبيا

دعت دولة الإمارات كافة الأطراف الليبية إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات،معربة عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس.

وحث وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، في بيان له، على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.

وجدد الوزير موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس،على مدى يومين،إشتباكات عنيفة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.