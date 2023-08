على رأسها ليبيا.. مباحثات بين القاهرة والرياض بشأن الأوضاع العربية

بحث وزير خارجية جمهورية مصر سامح شكري مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الأوضاع في بلدان الدول العربية وأبرزها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.

وأكد الوزيران في لقائهما على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العرب المعنية بسوريا في القاهرة، ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي.

وشدد الوزيران على أن تكون الحلول المطروحة لتلك القضايا في البلدان عربية خالصة، ليتسنى للشعوب تحديد مصيرها بنفسها على نحو يلبي طموحاتها في إرساء الاستقرار وتحقيق التقدم والنماء.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

