الطقس في ليبيا.. استمرار الأجواء الصيفية والحرارة تصل لـ 39 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استمرار الأجواء الصيفية في معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، تراوح درجات الحرارة بين 28 و39 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر على الساحل وتتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين 30 و33 درجة مئوية، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 28 و32 درجة مئوية.

وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غات وما جاورها يتخللها سقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 39 و42 درجة مئوية.

Trending رئيس ديوان المحاسبة الليبي يناقش خطة تطوير الإعلام ومؤسساته

وأخيراً (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و39 درجة مئوية.