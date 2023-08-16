الرفادي: على “المنفي والدبيبة والحداد” معاقبة من أوقد شرارة الحرب في طرابلس

دعا عضو ما يعرف “حزب الجبهة الوطنية” عبد الله الرفادي، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ومحمد الحداد رئيس أركان المنطقة الغربية إلى محاسبة المسؤولين عن الاشتباكات المسلحة بين لواء 444 وقوة الردع على خلفية اعتقال الأخير آمر اللواء محمود حمزة.

وكتب قائلًا على فيسبوك اليوم “المجلس الرئاسي بصفته، رئيس الوزراء بصفته ووزير الدفاع بصفته، ورئيس الأركان بصفته مطالبين بتوضيح ما يحدث في العاصمة وما هي الإجراءات التي اتخذت بإيقاف القتال ومعاقبة من أوقد شرارته، وتحرير منشآت الدولة والمطارات والموانئ ومعابر الحدود من سطوة السلاح، وتسليمها إلى أجهزة الشرطة النظامية” وفق تعبيره.