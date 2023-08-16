الاتحاد الأوروبي: اشتباكات طرابلس تعكس الحاجة لعملية سياسية شاملة

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس تعكس الحاجة لعملية سياسية شاملة.

وأكد ساباديل، اليوم الأربعاء، دعم الاتحاد الأوروبي جميع مبادرات بناء التوافق في ليبيا.

وحسب تغريدة نشرها على حسابه الشخصي، اليوم الأربعاء: “نتمنى للشعب الليبي الأفضل”.

وفي وقت سابق، أعلن خوسيه أنه التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، حيث بحثا المساعي الجارية لتحقيق التوافق الوطني في ليبيا.

وأكد السفير دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي جميع المبادرات الهادفة إلى بناء التوافق.

وقال: “تشرفت بزيارة محمد تكالة، بعد أيام من انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة. يمكنه دائمًا الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لجميع المبادرات التي تهدف إلى بناء التوافق، ومنح الشعب الليبي الفرصة لانتخاب ممثليهم وترسيخ سلام مستدام”.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين، جرَّاء الاشتباكات، مشيراً إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.