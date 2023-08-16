حمزة: يجب إخلاء طرابلس من جميع المظاهر المسلحة

اعتبر أحمد حمزة، الناشط الحقوقي، أن جوهر الأزمة وحقيقتها في ليبيا ليس سياسياً فقط وإنما أمني بالأساس.

وقال في تدوينة بفيسبوك إن هذه الحقيقة التي يتنكر لها الكثيرين، إذ يجب إصلاح قطاع الأمن وإعادة هيكلته، وإعادة تفعيل برنامج حل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة وتسريح وإعادة تأهيل وادماج عناصرها.

ودعا حمزة إلى إخلاء مدينة طرابلس من المعسكرات وجميع المظاهر المسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية وإعادة هيكليتها وتنظيمها، وغير ذلك ما هو إلا إستمرار الدوران في حلقه مفرغة كما هو الحال عليه منذ عقد من الزمن.