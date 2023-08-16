قاعدة عسكرية..تركيا تستأجر ميناء الخمس لـ 99 عاما

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أعلنت وكالة “سانايا” التابعة لوزارة الدفاع التركية أنها استأجرت ميناء الخمس في ليبيا لمدة 99 عاما وسيتم تسليمه للقوات البحرية و البرية التركية.

وأوضحت الوكالة، في تغريدة عبر حسابها على موقع “إكس” أن القوات المسلحة التركية ستنشئ قاعدة عسكرية.

وأشارت الوكالة إلى أن إنشاء القاعدة سيحمي المياه الإقليمية التركية وفي نفس الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.

وقام محتجون الفترة القليلة الماضية بإغلاق مداخل مدينة الخمس تعبيرًا عن رفضهم لقرار يقضي بإخلاء الميناء التجاري البحري وتحويلة إلى ميناء عسكري بالتنسيق مع القوات التركية.

وأضرم المحتجين النار في الإطارات على الطريق الساحلي، مطالبين رئاسة حكومة الوحدة بوقف القرار، لكونه مصدر رزق للمئات من سكان المدينة وضواحيها. كما طالب المحتجين، في بيان، بإخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم.

وأعلن عدد من أهالي الخمس، في فيديو متداول، رفضهم لقرار قرار إخلاء ميناء الخمس البحري مطالبين رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بإيقاف القرار الذي وصف في بيان بـ”التعسفي”. كما طالبوا بضرورة إخراج كافة التشكيلات المسلحة القادمة من خارج الخمس.