عاجل ليبيا الان

مقتل واصابة 201 شخصًا خلال اشتباكات طرابلس الاخيرة

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ارتفعت حصيلة الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين، “اللواء 444” و”قوة الردع”ـ في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، اليوم الأربعاء.

وبحسب المركز، تم إنقاذ 234 عائلة وإخراجها من مناطق القتال جنوب العاصمة، بالإضافة إلى عشرات الأطباء والممرضات الأجانب الذين تقطعت بهم السبل.

وتأتي الاشتباكات على خلفية قيام قوة الردع باعتقال قائد “اللواء 444” العقيد محمود حمزة، أول أمس الإثنين، ولم ترد أي معلومات رسمية عن أسباب اعتقاله.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك