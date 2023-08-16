مقتل واصابة 201 شخصًا خلال اشتباكات طرابلس الاخيرة

ارتفعت حصيلة الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين، “اللواء 444” و”قوة الردع”ـ في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، اليوم الأربعاء.

وبحسب المركز، تم إنقاذ 234 عائلة وإخراجها من مناطق القتال جنوب العاصمة، بالإضافة إلى عشرات الأطباء والممرضات الأجانب الذين تقطعت بهم السبل.

وتأتي الاشتباكات على خلفية قيام قوة الردع باعتقال قائد “اللواء 444” العقيد محمود حمزة، أول أمس الإثنين، ولم ترد أي معلومات رسمية عن أسباب اعتقاله.